Магнитогорск, Челябинская область, , 19:37 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» принял на своем льду «Барыс» в рамках пятого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе «Металлурга» самыми результативными игрокам стали нападающие Николай Прогоркни и Николай Голдобин, а также защитник Филип Хольм, набравшие по два результативных балла.

Таким образом, «Металлург» ведет в серии со счетом 3:2. Следующий матч серии пройдет 12 марта в Нур-Султане.