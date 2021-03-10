Луганск, 10 марта, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики подавили огневые точки украинских нацистов в Донбассе, с которых производился обстрел территории ЛНР, сообщил 10 марта журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Mil.gov.ua Обстрел

Он отметил, что ранее в результате украинского обстрела был ранен один из бойцов Народной милиции.

«В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения», — рассказал Филипоненко.

При этом он подчеркнул, что украинские карательные войска регулярно обвиняют Народную милицию в нарушении режима прекращения огня, пытаясь оправдать свои действия у линии соприкосновения в Донбассе в глазах международной общественности.

«Так, штаб Операции объединенных сил (ООС) обвинил Народную милицию ЛНР в трех нарушениях режима тишины, что не соответствует действительности», — сообщил Филипоненко.