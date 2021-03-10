Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разберётся, почему Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) заказал проект строительства забора на своей территории. Об этом глава заявил на встрече с городскими депутатами.

Один из парламентариев сообщил ИА REGNUM, что мэр обратил внимание на проблему с установкой ограждения. Орлов пообещал разобраться в ситуации и поговорить с руководством вуза.

Ранее УрГУПС заказал проект строительства капитального забора с двумя КПП на территории парка. Из-за этого у горожан исчезнет возможность проходить по территории вуза, чтобы добираться из центра Екатеринбурга в Заречный или обратно. В учебном учреждении объясняют необходимость возведения забора требованиями антитеррористического законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вуз попал в скандал после вырубки деревьев на своей территории. Экоактивисты отреагировали на это высадкой новых саженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге решили оставить деревья, высаженные экоактивистами