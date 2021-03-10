Саранск, , 19:35 — REGNUM До настоящего момента от потенциальных участников кадрового конкурса «Моя Мордовия» поступило 2639 заявок. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что только за первые десять часов с момента объявления о старте конкурса было подано около 1 тыс. анкет.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале конкурса врио главы Мордовии Артем Здунов объявил 3 марта текущего года. В рамках проекта будут искать руководителей для органов власти Мордовии. Победители будут включены в резерв управленческих кадров и получат право на участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков. Конкурс включает четыре этапа, которые будут проходить и в очном, и в дистанционно формате. Заявки для участия в проекте принимаются до 16 апреля на портале моя-мордовия.рф.

Читайте также: Врио главы Мордовии объявил кадровый конкурс