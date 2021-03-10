Москва, 10 марта, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Правительство России прорабатывает вопрос о введении демпфера на подсолнечное масло. Об этом 10 марта сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло в супермаркете

«Мы сейчас по растительному маслу прорабатываем по поручению премьер-министра вопрос демпфера, по аналогии с тем демпфером, который мы сделали в зерне», — сказал он.

Напомним, ранее правительство разработало параметры нового механизма зернового демпфера для регулирования экспорта зерна из России. Данные меры предусматривают плавающую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также механизм возврата средств, полученных от демпфера, в сельскохозяйственный сектор для его поддержки.