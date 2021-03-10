Казань, , 19:30 — REGNUM Голкипер Сергей Рыжиков, уходящий из «Тамбова», может вернуться в казанский «Рубин», который готов предложить игроку должность в клубе. Об этом сообщил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идет к тому, что он закончит карьеру?

Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — приводит слова Сайманова портал «Чемпионат».

Напомним, что Рыжиков выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год и стал за это время двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.