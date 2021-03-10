Саранск, , 19:28 — REGNUM Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали внесение изменений в статьи 68 и 98 Конституции республики. На заседании парламента региона присутствовал врио главы Мордовии Артем Здунов.

В частности, изменение в статью 68 предполагает объединение администрации главы республики и аппарата регионального правительства в один исполнительный орган государственной власти — администрацию главы и правительства Мордовии. Таким образом оптимизируется структура органов госвласти и исключаются дублирующие функции.

Изменение в статью 98 касается случая отставки правительства республики. Ранее предложения о кандидатурах на посты главы правительства региона и вице-премьеров должны были вноситься не позднее двухнедельного срока после отставки министров.

«Сформировать качественный состав правительства — это важно, поэтому я поддерживаю предложение депутатов… Исполняющие обязанности министры находятся на своих местах, на качество их работы это не повлияет. Те, кого нет на рабочих местах, уже уволены. В любом случае за всю деятельность органов власти отвечает врио главы Республики Мордовия» — отметил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей сессии Госсобрания Мордовии Здунов заявил об отставке правительства, назвав работу региональных министров неудовлетворительной. Он перечислил проблемы республики, которые в течение многих лет не решались и мешают региону развиваться. Позднее в республике стартовал кадровый конкурс «Моя Мордовия», в рамках которого планируется привлечь свежие управленческие силы в регион.

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