Москва, , 19:23 — REGNUM Подготовка и утверждение единого плана развития Арктики должны быть выполнены в месячный срок, заявил 10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о рассмотрении правительством новой программы развития российской Арктики общим объемом 19,5 млрд рублей.

По словам представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, новая программа будет рассчитана на срок до 2024 года и нацелена на создание 30 тыс. новых рабочих мест для жителей Арктической зоны.

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