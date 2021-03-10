Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 19:22 — REGNUM В Ноябрьске (ЯНАО) перед судом предстанет школьник, наладивший сбыт наркотиков в четырёх городах Ямала и Югры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что 17-летний житель города Ноябрьска осенью 2020 года по интернету списался с человеком, в отношении которого проводятся следственно-оперативные мероприятия. Тот предложил школьнику способ быстрого обогащения — сбыт наркотиков.

В ноябре 2020 года юноша получил первую партию для сбыта в общей массе более 200 грамм, расфасовал её по отдельным пакетикам. Во время оборудования «закладок» в Ноябрьске школьник был задержан сотрудниками полиции в декабре 2020 года. В ходе личного досмотра при юноше были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом и более 220 тысяч рублей. Другая часть партии изъята в арендованном ребёнком гараже. В ходе следствия выяснилось, что юноша оборудовал тайники с наркотиками на территории Муравленко, Губкинского и Когалыма. Для поездок он нанимал водителей с автомобилем.

Вырученные от продажи наркотиков деньги школьник потратил на покупку телевизора, ковра и мебель, которые хранил в арендованном гараже.

Ямальский школьник обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, в том числе по предварительному сговору с группой лиц. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.