Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Меньше чем через неделю после взрыва прототипа SN10 ракеты Starship, компания Илона Маска SpaceX готовится к новому испытательному полету. Новый прототип SN11 уже установлен на стартовой площадке в ожидании запуска, сообщает 10 марта Space.

Starship SN11 является новейшим прототипом, построенным SpaceX. Как отметил Маск, в новой версии сделаны исправления с учетом выявленных дефектов прошлого прототипа.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта испытываемый для полетов на Марс корабль Starship SN10 взорвался после совершения полета на высоту в 10 км и успешной посадки в штате Техас.

Илон Маск рассказал, что причиной взрыва аппарата после посадки стало попадание гелия в двигатель.