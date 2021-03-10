Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 19:36 — REGNUM Сербия и Республика Сербская организуют первое совместное военное учение на горе Маняча в 2021 году, заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины и председатель этого органа Милорад Додик после встречи с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем 10 марта. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Как только необходимые условия будут созданы, и это также зависит от пандемии, вооруженные силы Боснии и Герцеговины и Сербии проведут военные учения. Я думаю, что это военное учение станет первым», — отметил Додик.

Стефанович подчеркнул, что Сербия заинтересована в инвестировании в Республику Сербскую, а также в выстраивании братских отношений.

«План состоит в том, чтобы эти учения состоялись в этом году на горе Маняча, и это очень важно», — указал Стефанович и напомнил, что они должны были состояться еще в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии прошли учения ВВС и ПВО «Содействие 2020»