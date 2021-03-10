Ижевск, , 19:13 — REGNUM Численность безработных в Удмуртии по состоянию на 1 марта текущего года составила 11,8 тыс. человек, что на 4,4 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Центра занятости республики.

Уровень безработицы от экономически активного населения в течение года вырос с 0,97% до 1,54%. В разрезе муниципальных образований максимальный уровень безработицы регистрируется в Юкаменском районе — 4%, 3,31% — в Камбарском и Кизнерском районах, 2,99% — в Ярском районе, 2,91% — в Киясовском районе. Уровень безработицы выше среднего показателя по республике наблюдается в 17 районах региона.

В то же время по сравнению с началом 2021 года число безработных к началу марта сократилось на 4,17 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем по Приволжскому федеральному округу, по данным выборочных обследований рабочей силы, в среднем за ноябрь 2020 года — январь 2021 года уровень численности безработных составляет 5,1%.

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