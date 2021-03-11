Варшава, , 08:55 — REGNUM Удивительный факт резкого потепления отношений между Польшей и Китаем может быть первой ласточкой наступающей дипломатической весны, которая согреет отношения не только между Варшавой и Пекином. Может ли Россия надеяться на изменение исключительно холодного отношения к себе, которое так долго демонстрировала Польша, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Показательными стали переговоры, которые Польша ведет с Китаем по поводу поставок вакцины от коронавируса. Дело в том, что еще совсем недавние опросы общественного мнения в Польше показывали скорее негативное отношение поляков к российской и китайской вакцинам. Впрочем, пропаганда пропагандой, а насущные потребности государств еще никто не отменил, поэтому интерес, который Польша проявляет к китайской вакцине, вполне понятен.

Так что скепсис по поводу польско-китайских отношений, который высказал советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер, в данном случае оказался вовсе неуместен. А с учетом того, что партнеры Польши по Вышеградской группе, Венгрия и Словакия, уже решили закупить российскую вакцину, возможно, что «вакцинная дипломатия» сможет то, что оказалось трудно сделать методом дипломатии обычной. Читайте статью Станислава Стремидловского «Китайская вакцина может излечить Польшу от политической русофобии».