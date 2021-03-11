Москва, 11 марта, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Обсуждая фигуру последнего Генерального секретаря СССР Михаила Горбачева стоит обратить внимание на «заразность» его образа, когда каждый, кто пытается обелить его деяния, начинает нести на себе его клеймо. Отчего так происходит, разбирался обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михил Горбачев

Был ли Горбачев на посту руководителя СССР злонамеренным разрушителем или бескультурным неумехой, так во многом и остается тайной, покрытой мраком. Но очевидно, что именно его действия лежат в основе того негатива во внешней политике и до сих пор непреодоленных бед во внутренней жизни страны, с которыми России приходится иметь дело. Российское окружение из стран — бывших республик СССР, которые теперь занимают яро антироссийскую позицию, — это тоже «заслуга» Горбачева.

Стоит признать, что одним Горбачевым, конечно, разложение советских политических верхов в 80-е годы прошлого столетия не исчерпывалось, у его катастрофических «реформ» было много вольных и невольных соавторов. Читайте статью Михаила Демурина «Горбачёв — это несчастье. Тот, кто связывает себя с ним, несёт его клеймо».