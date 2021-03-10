Москва, 10 марта, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Согласно информации пресс-службы сборной России, тренерский штаб национальной команды 15 марта объявит расширенный состав на матчи отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

Футбольный мяч

Напомним, что первый матч квалификации к мировому первенству сборная Россия проведет 24 марта против команды Мальты в гостях. 27 марта национальная команда вернется в Россию и примет сборную Словении на стадионе «Фишт» в Сочи. 30 марта россиянам предстоит сыграть против сборной Словакии на выезде.

Также в отборочной группе компанию национальным командам Мальты, Словакии, Словении и России составляют сборные Хорватии и Кипра. Команда, занявшая первое место в группе, получает прямую путёвку в финальную стадию ЧМ-2022, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.