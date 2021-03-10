Пекин, , 19:09 — REGNUM Ряд развивающихся стран, среди которых Россия, Китай, Куба, Венесуэла, Сирия, Белоруссия и другие, выступили с совместным заявлением на заседании Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом 10 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что документ осуждает западные страны за односторонние меры, нарушающие права человека.

В тексте заявления внимание международной общественности обращается на то, что действия Запада, предпринимаемые в одностороннем порядке, нарушают международное право и осуществляются в форме вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет. В условиях эпидемии коронавируса они осложняют коллективное противодействие распространению заболевания, в том числе лишают развивающиеся страны доступа к вакцинам и другим препаратам, необходимым для борьбы с инфекцией. В ряде выступлений представителей стран, подписавших заявление, содержалось требование немедленной отмены принятых Западом ограничений, а представитель Кубы назвал эмбарго и блокаду со стороны США «равными геноциду».