Москва, , 06:07 — REGNUM Нежелание правительства РФ расширять льготы типа «дальневосточного гектара» на всю страну было объяснено заботой о российском Дальнем Востоке. Выдерживает ли такая забота серьезную критику, рассуждает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению одного из инициаторов проекта «всероссийского гектара», лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, пустующих земель в стране хватает во всех регионах и передача этих земель людям могла бы решить множество проблем. Хотя ответ правительства и был отрицательным, его аргументацию нельзя назвать исчерпывающей, ведь «конкуренция», которую остальные регионы могли бы составить ДФО, это на данный момент величина чисто умозрительная.

За пять лет действия программы «Дальневосточный гектар» было выдано всего лишь 89 тысяч участков, что в масштабах страны означает очевидный провал, особенно, если оценить насколько освоены выданные участки. Когда речь идет о серьезном освоении дальних земель, требуются шаги гораздо более решительные. В этом смысле можно рассмотреть опыт другой страны, которой также пришлось решать сходную проблему. Читайте статью Евгения Цоца «Стыдно за ответ правительства РФ по «дальневосточному гектару».