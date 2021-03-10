Пекин, , 19:07 — REGNUM В Пекине в Доме народных собраний завершилась 4-я сессия Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва. Об этом 10 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в завершающем заседании приняли участие руководители КПК и КНР — Си Цзиньпин и другие члены Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК.

С речью, подводящей основные итоги сессии, перед собравшимися выступил председатель ВК НПКСК Ван Ян. Заседание приняло ряд резолюций, в том числе по докладу о работе Бюро ВК НПКСК, политическую резолюцию, а также рассмотрело результаты работы по внесению предложений в итоговые документы.