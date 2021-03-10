Пекин, 10 марта, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В прошлом году в Китае в целях субсидирования расходов на базовое медицинское страхование было выделено 14 млрд юаней (около 2,14 млрд долларов). Об этом 10 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Государственным управлением медицинского обеспечения КНР.

Gov.cn Палата интенсивной терапии в госпитале Ухани

Благодаря субсидиям бремя медицинских расходов для населения было снижено почти на 119 млрд юаней. Общий объем субсидий на 6% превысил показатели предыдущего 2019 года. Отмечается, что еще около 4 млрд бюджетных юаней были потрачены на повышение уровня медицинского обслуживания нуждающихся граждан, проживающих в бедных сельских районах, включенных в государственную программу борьбы с бедностью и нищетой.