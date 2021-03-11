Иерусалим, , 06:01 — REGNUM Шестнадцать лет, которые Биньямин Нетаньяху находился на посту израильского премьер-министра, могут войти в историю Израиля как одни из самых успешных лет. Почему же столь яростна критика, раздающаяся в адрес Нетаньяху и есть ли шанс на победу у его недругов в израильском политикуме, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

В преддверии голосования, которое должно состояться 23 марта, в Израиле вскипает волна критики действующего премьера со стороны тех, кто «точно знает как можно сделать лучше». Вопрос в том, можно ли представить это самое «лучше» на фоне достижений, продемонстрированных самим Нетаньяху? Ведь его оппонентам, если у кого-то из них и появится такой шанс, будет довольно сложно взять барьеры, которые оказались покорены при Нетаньяху.

Его заслуги и в области безопасности, и в развитии экономики несомненны, поэтому шансы на формирование правительственной коалиции правым лагерем, в который входит и нетаньяховская партия «Ликуд», выглядят значительно выше тех, которые могут (а, скорее, не могут) продемонстрировать участники левого лагеря израильской политики. Читайте статью Авигдора Эскина «Выборы в Израиле: Нетаньяху среди лилипутов».