Магнитогорск, Челябинская область, , 19:04 — REGNUM В Челябинской области четверо бывших военнослужащих осуждены за растрату войскового имущества. Приговор вынес гарнизонный военный суд, сообщает региональное управление ФСБ.

Они были военнослужащими службы тыла танковой дивизии, расположенной в Чебаркуле. По версии следствия, эти граждане в 2017—2019 году фиктивно списали сухие пайки на сумму 6 млн рублей и затем их продали.

Суд назначил им от трёх до семи лет лишения свободы и судебные штрафы. Кроме того, они лишены воинских званий.