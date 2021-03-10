Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Американское космическое агентство NASA планирует заключить договор с компанией Джефа Безоса Blue Origin, чтобы тестировать оборудование для лунных миссий в суборбитальных капсулах компании. Об этом 10 марта сообщается на официальном сайте агенства.

NASA необходимо испытать возможности своих приборов и оборудования в условиях лунной гравитации, чтобы лучше подготовиться к своим миссиям.

Для Blue Origins сделка также выгодна, потому что позволит получить дополнительные средства на развитие бизнеса.

Начало совместной работы компаний запланировано на конец 2022 года.

Напомним, что в условиях суборбитального полета появляется возможность повторить условия гравитации на Луне, которая в шесть раз слабее, чем на Земле. В Blue Origins рассчитали, что для имитации лунного тяготения необходимо раскрутить капсулу в полете до скорости 11 об./мин.