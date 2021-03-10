Пекин, , 19:02 — REGNUM Почти 10 млн жалоб на вредную и незаконную информацию в Интернете принято к рассмотрению в Китае в феврале текущего года. Об этом 10 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Государственной канцелярией Интернет-информации КНР.

Указанный показатель, по этим данным, снизился примерно на 12% в месячном исчислении и почти на 6,5% в годовом. Отмечается, что в рамках кампании за создание здорового Интернета канцелярия запустила несколько специальных каналов, включая горячую линию для сообщений о нарушениях в киберпространстве.