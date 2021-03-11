Минск, , 05:15 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко, после своей «сокрушительной победы» на последних президентских выборах отчаянно нуждается в поддержке со стороны Москвы, но пытается представить дело так, что выпрашивая помощь, оказывает России неоценимую услугу. В какие проблемы может втянуть Россию неугомонный и несменяемый белорусский президент, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Карл Готблиб Швайкарт. Тадеуш Костюшко. 1802

Долго заигрывая с антироссийски настроенными белорусскими националистами, Лукашенко строил свой образ как «самого лучшего защитника от тлетворного влияния Москвы». Когда эта конструкция развалилась в ходе последних выборов и последующих массовых протестов, лукашенко пришлось срочно переключаться в образ друга России, который «всегда» был ее лучшим союзником.

И, как обычно, за этими речами Лукашенко скрывается вымаливание российской финансовой помощи, на которой всегда и строилось белорусское «экономическое чудо». Зачем все эти ухищрения Лукашенко, оказавшемуся в ситуации международного порицания и практически всенародного неприятия в собственной стране, разумеется, понятно. А вот зачем такой дорогостоящий и при этом до неприличия «многовекторный» союзник России? Читайте статью Сергея Артёменко «Сочинский поклон Лукашенко: к Путину приехал «хороший националист».