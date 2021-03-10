Колпино, Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM В Петербурге после проверки в одном из домов престарелых в Колпинском районе органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Из-за преступных действия пока не установленных лиц была создана реальная угроза жизни и здоровью людей, сообщили 10 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, с июня 2020 года по январь 2021 года эти лица оказали услуги в сфере организации временного проживания престарелых граждан и инвалидов в одном из пансионатов.

«Указанными лицами были грубо нарушены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, а также требования пожарной безопасности в результате чего была создана реальная угроза жизни и здоровью людей», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, что тяжелое ЧП в одном из частных домов престарелых произошло в Петербурге в ноябре 2020 года. Оно повлекло смерть троих пожилых людей при пожаре в частном жилом доме в Красном Селе.

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