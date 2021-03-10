Майкоп, , 18:57 — REGNUM В Адыгее за последние сутки зафиксировано всего девять новых пациентов с диагнозом COVID-19. Это минимальный показатель прироста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе за период с осени 2020 года, сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе.

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Всего в республике был подтвержден коронавирус с начала пандемии у 13 901 жителя республики. Выздоровели из них 12 454 человека, в том числе за минувшие сутки — 34 человека.

Число умерших от осложнений после COVID-19 составило в Адыгее 155 человек. Это наименьший показатель случаев летального исхода во всем Южном федеральном округе. Один факт смерти был зафиксирован за прошедшие сутки.

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