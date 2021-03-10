Владимир, , 18:53 — REGNUM Во Владимирской области с начала массовой вакцинации от коронавируса к 10 марта прививки сделали 40 тыс. 16 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Оба компонента вакцины из них получили 26 тыс. 349 человек.

Всего регион получил почти 56 тысяч доз вакцины «Спутник V». Записаться на прививку можно через портал госуслуг, электронную регистратуру Владимирской области и горячую линию по вопросам новой коронавирусной инфекции.