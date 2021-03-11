Москва, , 04:20 — REGNUM Вступление Ирана в ЕАЭС открывает перед Россией и другими членами экономического содружества интересные перспективы. Какую выгоду могут принести друг другу пополнившиеся Ираном участники ЕАЭС, рассказывает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение Ирана вступить в ЕАЭС было довольно неожиданным, но заявление, которое сделал спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф 10 февраля этого года, конечно же, явилось результатом долгих предварительных переговоров. Членство Ирана в ЕАЭС могло бы принести всему содружеству существенную пользу и дело здесь не только в ресурсах и товарах, которые может предоставить Иран на льготных условиях, получая равноценную прибыль.

Само географическое положение Ирана представляет ценность для России и остальных ЕАЭСовцев, ведь Иран может предоставить столь перспективный выход к Индийскому океану, а значит и упрощенным транспортным маршрутам, ведущим в Индию и не только в нее. В чем еще может проявиться позитивная роль Ирана как нового члена ЕАЭС? Читайте статью Евгения Цоца «Иран вступает в ЕАЭС: какую выгоду получит Россия?».