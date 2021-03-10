Кострома, 10 марта, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Жительница Костромы отсудила крупную сумму у компании «СМУ Строй-Прогресс» из Ульяновска. Об этом со ссылкой на материалы Костромского областного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM

Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука», реж. Л.И. Гайдай

В ноябре 2020 года костромичка Галина Платонова обратилась в Свердловский районный суд города Костромы с иском. Ответчиками по делу выступали костромская администрация, комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности, управление ЖКХ и организация ООО «СМУ Строй-Прогресс».

Женщина попросила компенсировать ей моральный вред, полученный после падения рядом со строящимся зданием 33-й гимназии на улице Суслова в областном центре. Подрядчиком строительства как раз и выступала компания из Ульяновска. В результате падения истец получила закрытый перелом левой лучевой кости запястья и была вынуждена лечиться в городской больнице, обращаться за платной консультацией к неврологу и проходить платные обследования. Свои страдания костромичка оценила в 300 тысяч рублей.

Свердловский районный суд решил, что компенсировать моральный вред женщине должна компания ООО «СМУ Строй-Прогресс». В материалах сказано, что участок земли, на котором упала женщина, был передан во временное ведение строительной компании. Следовательно, отвечать за случившееся придётся ей. При этом размер компенсации был уменьшен вдвое — до 150 тысяч рублей.

Ульяновская компания не согласилась с выводами районного суда и подала апелляцию. По мнению представителя компании, женщина повредила руку за пределами стройплощадки, и поэтому считать компанию ответственной за инцидент нельзя. Однако Костромской областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, 10 марта 2021 года оно вступило в законную силу. Будет ли ответчик обращаться во второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве, неизвестно.