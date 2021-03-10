Астрахань, , 18:51 — REGNUM В Астраханской области 20-летнего местного жителя подозревают в создании экстремистского сообщества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, сообщество существует с 2020 года, привлекались в него знакомые подозреваемого. Свою организацию они назвали «Астраханское Национальное Движение». Участники организации нападали на людей, оскверняли памятники, распространяли агитационные материалы радикальной направленности и вели сообщество с соответствующими материалами в соцсети.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.1 УК РФ — «Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями».

При обысках у фигурантов дела нашли ножи, топоры, пневматические пистолеты, противогазы, газовые баллоны и тактическую экипировку.