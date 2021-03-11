Киев, 11 марта, 2021, 03:41 — ИА Регнум. На фоне и без того напряженных бизнес-интриг, плетущихся вокруг всемирной вакцинации от ковида, ситуация на Украине снова развивается по привычному для этой страны абсурдистскому сценарию. Как украинские власти сделали все возможное, чтобы оставить свою страну без вакцины, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Стоимость одной дозы вакцины от ковида достаточно хороша, чтобы за суммарные в пересчете на все человечество десятки миллиардов долларов разгорелась нешуточная борьба между производителями фармацевтических товаров. Также и страны, которые заботились о том, чтобы вывести наконец свое население из ненормальностей ковид-карантинов, активно включились в скупку вакцин.

И только Украина на этом фоне встала в совсем уж удивительную позу, когда Россия предложила ей не просто свою вакцину «Спутник V», но и возможность эту вакцину на украинской территории производить. Раз политическое руководство Украины в виде американского посольства в этой стране не сочло проблемы украинских туземцев достойными хлопот по их решению, постольку и ответ на российское предложение был отрицательным. После чего украинское правительство отправилось искать замену российской вакцине и обнаружило крайне неприятную истину. Читайте статью Андрея Ганжи «Украинская вакцинация: мы рождены, чтоб Кафку сделать былью…».