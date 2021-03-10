Ярославль, 10 марта 2021, 18:51 — REGNUM Из-за проблем у интернет-провайдера в Ярославле 10 марта оказались недоступны некоторые услуги, предоставляемые «Почтой России». Об этом рассказали в Управлении Федеральной почтовой связи Ярославской области.
Невозможно оказалось оформить упрощённое почтовое отправление, оплатить коммунальные платежи, воспользоваться картой и сделать перевод в системе «Форсаж».
«В ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена», — сообщили в управлении.
Основные почтовые услуги продолжают оказываться, а сами почтовые отделения продолжают работу.