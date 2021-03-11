Варшава, , 01:33 — REGNUM Заявление американского президента Джо Байдена о необходимости противостоять России, «разрывающей трансатлантическое единство», были восприняты в Польше с большим энтузиазмом. Почему же первые шаги Вашингтона по наказанию упрямой Москвы были такими скромными и могут ли вообще США организовать воистину грозные санкции, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя Байден замахнулся на антироссийские санкции очень грозно, результат был неожиданно ничтожным. По сути, байденовское решение всего лишь подтвердило меры, уже принятые при «пророссийском» Дональде Трампе. Даже на Украине не выдержали такого слабого санкционного давления на Россию и устами уполномоченного «Нафтогаза» Вадима Гламаздина заныли о новых санкциях как об «оказании услуги Владимиру Путину».

Но суровая реальность заключается в том, что у Джо Байдена могут найтись причины не препятствовать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». В чем же политическая подоплека такого решения? Читайте статью Станислава Стремидловского «США нечего предложить Польше»,