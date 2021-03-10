Тобольск, Тюменская область, , 18:49 — REGNUM В Тюменской области 10 марта 2021 на 145 км Свердловской железной дороги перегона Усть-Тавда — Сетово произошло возгорание локомотива грузового поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Предварительная причина возгорания локомотива — разрыв трубки топливного насоса высокого давления. Возгорание ликвидировано, локомотив направлен в Тобольск для восстановления.

Отмечается, что в результате возгорания локомотива произошла задержка двух пассажирских поездов. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.