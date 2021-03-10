Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Льготная ипотека, которая должна была упростить покупку жилья для граждан России, зачастую превращается в барьер на пути к приобретению квартиры. В каких условиях это начинание, казавшееся выходом из тупика, заводит в тупик, рассуждает корреспондент ИА REGNUMДарья Юдкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM

Если брать в качестве примера Санкт-Петербург, то стоит согласиться с утверждением, что те, кто копил деньги на покупку жилья, исходя из цен «до-льготной» реальности, нынче оказались в сложном положении. Взрывной рост цен на жилье составил до 25% и отбросил далеко назад тех, кто еще недавно, казалось бы, был вполне платежеспособен. При этом в северной столице ценовой шквал накрыл территорию города равномерно, не оставив обычной лазейки в виде дешевых окраин на фоне дорогущего центра.

Теперь и окраины показали невероятную веру в обеспеченного льготной ипотекой покупателя. А по существу, достаточно ли в России «дикий» рынок для того, чтобы объяснять такие ценовые игрища всего лишь появившейся возможностью у продавца их задрать? Ведь во многих других случаях, когда оправданию роста цены в природе не находилось, продавцов удавалось привести в чувство. Читайте статью Дарьи Юдкевич «Льготная ипотека лишила меня шанса на жильё».