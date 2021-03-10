Берлин, 10 марта, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Третья волна коронавируса ударит по Европе в самое ближайшее время, а в некоторых странах она уже начинается, заявил 10 марта президент Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

International Labour Organization ILO Продавец мороженого в Анси, Франция

«В Европе мы должны опасаться. Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры», — цитирует его слова агентство RT.

По мнению Вилера, в Германии третья волна коронавируса уже начинается, есть «чёткие сигналы».

При этом он призвал европейские государства максимально соблюдать меры безопасности.

Кроме того, Вилер заявил, что если к осени 2021 года в Европе не вакцинируют достаточно людей, то правительства будут вынуждены вернуть карантинные ограничения.