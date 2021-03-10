Оренбург, , 18:43 — REGNUM Распоряжение минздрава об организации ургентных родильных залах в Оренбургской области не меняет существующую маршрутизацию беременных и не закрывает ни одно родильное отделение в районных больницах, заявило министерство, комментируя появившуюся в СМИ информацию о закрытии полноценных родильных залов.

В ведомстве подчеркнули, что документ регламентирует работу акушеров-гинекологов по оказанию неотложной помощи на дому, а акушерок — в стационаре, которые при поступлении неотложной пациентки обязаны вызвать врача акушера-гинеколога из дома.

«До выхода данного распоряжения обязательности дежурства акушеров-гинекологов на дому не было, так же как и обязанности содержания готовых акушерских коек в случае поступления беременной женщины с родовой деятельностью. Кроме того, распоряжение закрепляет систему курации перинатальных центров за прикреплёнными районными больницами — повышение квалификации кадров, методическая помощь, совместное ведение беременных женщин. Таким образом, данное распоряжение направлено на улучшение оказания ургентной акушерской помощи в районных больницах», — отметили в минздраве региона.

Напомним, ранее портал orenday.ru опубликовал распоряжение и сообщил, что до 1 мая 2021 года в 23 райбольницах, а также двух горбольницах должны закрыть родильные отделения первого уровня, а вместо них появятся ургентные родильные залы для экстренных случаев.

Информресурс уточнил, что в таком формате уже год работает Адамовская райбольница, где медперсонал родильного отделения перевели на другие рабочие места.

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