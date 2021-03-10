Ханты-Мансийск, , 18:43 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) 18 и 19 июня состоится Федеральный Сабантуй. В муниципалитете активно готовятся к всероссийскому празднику, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Нижневартовск в рамках Сабантуя посетит делегация из Татарии и других регионов страны, а также участники межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар».

Центральной площадкой проведения Федерального Сабантуя станет набережная Нижневартовска. Здесь будут созданы сибирское подворье, хантыйское стойбище, татарская деревня, выставка-ярмарка «Город мастеров», развернутся сцены для выступления артистов.

Отметим, что Сабантуй — это национальный праздник башкир, татар, чувашей, марийцев, удмуртов в честь окончания весенних полевых работ. Согласно последней переписи населения, в 2010 году в Югре насчитывалось 108 899 татар или 7,1% из общего числа жителей, башкир — 35 428 тысяч или 2,3%.

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