Челябинск, , 18:42 — REGNUM В Челябинске школьницу вернут в лицей по решению суда. Об этом пишут СМИ.

Решение вынес Советский районный суд. Как пишет 74.ru, к занятиям школьница сможет приступить уже 11 марта. Руководство школы получило соответствующий исполнительный лист.

Девочка училась в этом учреждении с первого по девятый классы. Однако в начале сентября 2020 года её выгнали с урока. Оказалось, что в десятый класс она не была зачислена. Тогда руководство школы объясняло это тем, что она не прошла конкурсный отбор.