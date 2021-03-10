Вашингтон, 10 марта, 2021, 18:39 — ИА Регнум. 10 марта портал The Athletic составил сборную из главных разочарований первой части регулярного чемпионата сезона НХЛ.

Michael Miller Александр Овечкин

Среди россиян в команду были включены голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и тройка нападающих, состоящая из капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, центрфорварда «Питтсбурга» Евгения Малкина и вингера «Нью-Джерси» Никиты Гусева.

Полностью сборная по версии портала The Athletic выглядит так:

Вратари: Кэри Прайс, Сергей Бобровский, Мэтт Мюррей.

Защитники: Эрик Карлссон, Сет Джонс, Миро Хейсканен, Оливер Экман-Ларссон, Джош Моррисси, Джейк Труба.

Форварды: Тэйлор Холл, Мика Зибанежад, Джефф Скиннер, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Зак Париже, Мэтт Дюшес, Райан Джохансен, Макс Дома, Никита Гусев, Алексис Лафренье, Энтони Манта.