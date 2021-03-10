Москва, , 18:38 — REGNUM В России где-то рост платы за капитальный ремонт не окажется большим, а где-то он будет головокружительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анны Мамоновой о том, что в России в 2021 году взносы на капитальный ремонт в среднем увеличится на 6% по сравнению с 2020 годом.

«Ключевое словосочетание здесь — «в среднем». Где-то рост не окажется большим, а где-то он будет головокружительным, — сказал Делягин. — И конечно, москвичи, у которых самые высокие взносы на капитальный ремонт, думают, что их это не затронет и в Москве рост будет не очень велик. Но есть ведь и другая логика. Если в Москве самые большие взносы на капитальный ремонт, а москвичи платят, то с них есть, что содрать. А поскольку капитальный ремонт, насколько можно судить, это не про капитальный ремонт, а про грабеж населения, то я бы на месте москвичей не расхолаживался. И максимальный рост может быть именно в Москве. А 6% — это вообще-то выше официальной инфляции. Для тех, у кого все в порядке, такое повышение будет нестрашным. Но много ли вы знаете людей, у которых сейчас все в порядке?»

Так что для большинства жителей РФ, как полагает Делягин, рост платы за капитальный ремонт окажется значительным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что в некоторых регионах России рост платы за капитальный ремонт может оказаться весьма заметным.

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