Магас, , 18:33 — REGNUM В Ингушетии обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере экс-директора компании «Темп» Бориса Бекова. Его уличили в хищении многомиллионной суммы по двум госконтрактам, заключенным с министерством строительства и ЖКХ и минсельхозом.

По одному из контрактов было похищено 200 млн рублей, выделенных на строительство школы в городе Магасе и приобретение оборудования для учебного заведения. По другому — фирма подозреваемого должна была выполнить реконструкцию Ассиновской оросительной системы. Работы были выполнены не в должном объеме, при этом было похищено свыше 63 млн рублей.

В настоящее время следствие по делу Бекова уже завершено, уголовное дело направлено в суд. В целях возмещения ущерба, нанесенного региональному бюджету, было арестовано шесть автомобилей на общую сумму 12 млн рублей, принадлежавших аффилированным с Бековым физическим лицам.