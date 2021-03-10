Ярославль, 10 марта 2021, 18:32 — REGNUM 9 марта в Ярославле на Красном съезде сотрудники МБУ «Горзеленхострой» выпилили ясени. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Как уточнил портал 76.ру, деревья спилили, потому что они погибли. Причину гибели корреспонденту ИА REGNUM пояснил старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника, энтомолог Дмитрий Власов.
Изумрудная златка успела распространиться в центре Ярославля и погубить часть ясеней. К счастью, насекомое не угрожает липам, которыми по праву гордится Ярославль.