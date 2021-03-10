Ярославль, 10 марта, 2021, 18:32 — ИА Регнум. 9 марта в Ярославле на Красном съезде сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» выпилили ясени. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Вырубка деревьев в Ярославле

Как уточнил портал 76.ру, деревья спилили, потому что они погибли. Причину гибели корреспонденту ИА REGNUM пояснил старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника, энтомолог Дмитрий Власов.

«Спасти их можно было бы, если бы в 2014 году был уничтожен очаг ясеневой изумрудной узкотелой златки в районе Октябрьской площади. Зараженные деревья в том состоянии, в котором они были осенью, спасти невозможно», — рассказал Дмитрий Власов.

Изумрудная златка успела распространиться в центре Ярославля и погубить часть ясеней. К счастью, насекомое не угрожает липам, которыми по праву гордится Ярославль.