Челябинск, , 18:27 — REGNUM В Челябинской области бывший директор одного из ООО отдан под суд за коммерческий подкуп. Обвинительное заключение утвердила Уральская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что это произошло при поставке оборудования, необходимого для реконструкции аэропорта Челябинска. Якобы в октябре 2019 года на тот момент руководитель завысил стоимость договора поставки на 2,4 млн рублей в ожидании незаконного денежного вознаграждения. Это произошло в момент заключения договора.

Преступление он не довёл до конца, помещали сотрудники транспортной полиции. Дело будет рассматривать Советский райсуд Челябинска. Имущество гражданина арестовано.