Москва, , 18:58 — REGNUM Новы рекомендации для взаимодействия власти и бизнеса с экологическими организациями в России разработают участники всероссийского молодежного форума «Экосистема». Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев на пресс-конференции в Москве 10 марта.

Экологический форум «Экосистема» пройдёт в России впервые. Мероприятие состоится 23−27 мая 2021 года и, по словам его организаторов, будет носить не теоретический, а в большей степени прикладной характер.

«Форум носит прикладной характер, в результате будут выработаны конкретные рекомендации самой молодежью, коллаборации с представителями науки, бизнеса, органов исполнительной власти, которые потом будут применены и лягут в основу дальнейшей нашей работы с экологическими организациями и научным сообществом», — заявил Бугаев.

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