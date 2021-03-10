Москва, , 18:24 — REGNUM В некоторых регионах России подтягивание платы за капитальный ремонт к более реальным цифрам может вылиться в ее заметное увеличение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в России в 2021 году взносы на капитальный ремонт в среднем увеличатся на 6% по сравнению с прошлым годом.

«Я не думаю, что это будет очень чувствительное повышение, потому что взносы на капитальный ремонт в общем объеме платы за коммунальные услуги занимают не такое уж большое место, — сказал Колганов. — А что касается региональной развертки, то, насколько мне известно, в регионах РФ очень большой разброс платы за капитальный ремонт. Где-то эти взносы достаточны для того, чтобы покрывать затраты на капитальный ремонт. А в некоторых случаях они не достигают тех величин, которые необходимы. Так что пересмотр, вероятно, будет связан с тем, чтобы как-то подтянуть цифры к более реальным и если придется исправлять прежние перекосы, то это может вылиться в заметные увеличения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова заявила, что каждый регион РФ самостоятельно определяет размер минимального взноса на капремонт.

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