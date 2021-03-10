Москва, , 18:22 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что критики создали миф вокруг законопроекта, «устраняющего пробелы» в сфере регулирования борьбы с коррупцией, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Используют один метод — не критикуют сам законопроект, а миф, вокруг него создали, обвиняли в том, что законопроект освобождает от ответственности всех чиновников за коррупционные правонарушения, то что это отказ от политики противодействию коррупции и так далее», — заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Он отметил необходимость принятия закона.

«Если не принят законопроект, то ответственность за коррупционное нарушение, которое было совершено по независящим от физического лица обстоятельствам вследствие чрезвычайной ситуации или непредвиденных обстоятельств, ответственность была бы невозможной, потому что в российском праве, как в любой другой системе прав ответственность наступает только за вину, за виновные действия», — заявил Валеев, указав на нормы Конституции.

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов об освобождении работников госкорпораций, госфондов и госкомпаний от ответственности за коррупцию. Поправками предусматривается возможность освобождения работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний, государственных внебюджетных фондов, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от ответственности за «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов», а также от ответственности за «неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции».

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