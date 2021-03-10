Архангельск, , 18:20 — REGNUM Власти Архангельской области предлагают на федеральном уровне принять закон, обязывающий юридические лица заключать договор с региональным оператором по обращению с ТКО. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, cоответствующая инициатива будет отправлена в ближайшее время в правительство РФ.

Пойти на крайние меры чиновников заставила ситуация в регионе.

«На сегодняшний день в Архангельской области из 22,5 тысячи юридических лиц только 4,5 тысячи заключили такие договоры. Остальные пользуются существующей в законодательстве правовой неопределенностью», — прокомментировал ситуацию заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Кирилл Шаповалов.

В результате множество организаций, утверждая, что не образуют отходы, пользуются инфраструктурой, за которую платят граждане, либо самостоятельно вывозят образующиеся в результате их деятельности отходы, которые в большинстве случаев в итоге оказываются на незаконных свалках.

Также в числе предложенных инициатив — закрепление в законе понятия «площадка временного накопления ТКО» с установлением единых требований к созданию и обслуживанию таких объектов.