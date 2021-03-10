Берлин, , 18:20 — REGNUM Действующий главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв дал комментарий насчет своего вчерашнего решения уйти из национальной команды после грядущего Евро-2020.

«Я полностью мотивирован и с нетерпением жду предстоящих международных матчей, которые пройдут в марте, а также чемпионат Европы.

С уходом из сборной моя тренерская карьера не закончится, потому что мне нравится ежедневная работа с игроками на поле. Я люблю проводить индивидуальные тренировки с игроками.

Я сделаю все, чтобы порадовать наших фанатов и добиться успеха на Евро. Я знаю, что этого хочет вся команда», — приводит слова тренера сборной Германии портал Sport1.

Напомним, что вчера, 9 марта, Йоахим Лёв обратился к Немецкому футбольному союзу с просьбой расторгнуть с ним контракт после окончания чемпионата Европы, который состоится этим летом.